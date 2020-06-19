Кассиры-продавцы поддерживали жизнь Петербурга в пандемию. Мы дали им слово

В самый разгар самоизоляционного периода жизнь в стране практически остановилась. Однако кассиры-продавцы не прекращали свою деятельность ни на один день. Мы поговорили с тремя женщинами, которые остались на вирусной передовой, и продолжили поддерживать жизнь в Петербурге.

Как вы встретили начало самоизоляции? Вы уже работали кассиром в это время?

Я начала работать в самом начале пандемии. Это случайно получилось. Я осталась без работы и, думая, что делать, решила пойти кассиром в магазин.

Ольга Верещагина

После того, как правительство наше объявило режим самоизоляции, мы сначала даже не поверили в это. Однако люди стали приходить в магазин и сметать полки с товарами первой необходимости, потому что мы являемся магазином первой необходимости. Мы удивились.

Элла Шербань

Мы работали как обычно, единственное, что после постановления мы стали уделять больше времени гигиене.

Наталья Горшкова

Какие чувства вы испытывали, осознавая, что все серьезно? Был ли у вас страх?

Страха никакого не было. Да, было необычно наблюдать за людьми: маски, перчатки, социальная дистанция. Иногда было ощущение, что мы снимаемся в каком-то кино, но страх я не испытывала.

Ольга Верещагина

Страх однозначно присутствовал, потому что все СМИ, весь интернет были переполнены информацией о коронавирусе. Мы читали новости, к нам в магазин приходили люди и рассказывали о пандемии. Страшно было не за себя, скорее, а за своих близких и, в особенности, за пожилых. Они ведь входят в зону повышенного риска. У меня у самой есть родственники, и я настоятельно их просила никуда не ходить. Сама я режим самоизоляции соблюдала по мере возможности: работала 2 через 2, и в выходные никуда не выходила.

Элла Шербань

Первое время, если честно, был даже негатив. Не от нас, а со стороны покупателей. Многие были против обязательного ношения маски, даже в драку чуть не лезли, и матом нас крыли: "Что вы делаете, вы же ненормальные!". Нужно было все это преодолеть, поэтому мы терпели и просто делали свое дело.

Наталья Горшкова

Как коронавирус повлиял на вашу работу с покупателями?

За час я пропускала через кассу 30-50 человек – это довольно много в сложившейся ситуации. Чтобы максимально обезопасить сотрудников и гостей магазина, мы соблюдали все нормы дистанции, постоянно проводили гигиенические процедуры.

Элла Шербань

Наверное, появилось более искреннее общение. Каждый день в магазин приходят люди, в основном одни и те же. И, например, некоторые приходили за жвачкой на кассе, но могли простоять по 15-20 минут, рассказывая какие-то новости из СМИ или своей жизни.

Ольга Верещагина

Мы стали намного более заботливо относится к нашим гостям: при входе обязательно обрабатывали руки антисептиком, выдавали им маски, если они были без них. В общем, заботились о безопасности.

Наталья Горшкова

Чувствуете ли вы свою особенность, как человека, который был на вирусной передовой?

Нет, никакого героизма я не чувствую. Однако меня постоянно питали эмоциями, и позитивными, и негативными. Однако какой-то негатив, страх ушли в начале пандемии, и чем дольше мы были на самоизоляции, тем сильнее пытались положительными эмоциями делится друг с другом.

Ольга Верещагина

У меня, наверное, нет никакого такого ощущения. Моя задача – помогать людям. Я выполняла ее как работу. Тут ведь понимаете, что чисто человеческое отношение друг к другу, и взаимопонимание всегда должны сохранятся, вне зависимости от обстоятельств. Я просто люблю свою работу, люблю помогать людям. Мне кажется, поэтому у нас так хорошо получилось пережить эти месяцы.

Наталья Горшкова

Как продавец, что до карантина, что до, что после, я буду соблюдать нормы и продолжать работу. Ведь мы являемся тем самым маленьким островком для людей с едой и прочими необходимыми товарами.

Элла Шербань

Видео, фото: Piter.TV