"Газпром газораспределение Липецк" ранее не выявил нарушений в работе газового оборудования.

Прокуратура назвала причину взрыва газа под Ельцом. Представитель регионального надзорного ведомства Станислав Живалов уточнил, что трагедия могла произойти из-за неисправности газового оборудования.

Предположительно, причиной взрыва является неисправность газового оборудования. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение. Станислав Живалов, прокурор Елецкого района Липецкой области

В пресс-службе местной компании "Газпром газораспределение Липецк" заметили, что в рамках предыдущих проверок газового оборудования в поселке Солидарность Елецкого района специалисты не выявили никаких нарушений в работе. Представители компании уточнили, что на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования были заключены договоры, услуга предоставлялась и проводилась. Ранее аварийные заявки от жильцов не поступали. На данный момент здание отключено от газоснабжения.

Спасатели извлекли из-под завалов третьего погибшего после взрыва газа в Липецкой области.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России