Прокуратура нашла открытые детские площадки в Выборгском районе

Они должны были быть закрыты.

Прокуратура Выборгского района обнаружила детские площадки, которые были открыты. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура провела проверку в рамках профилактики и контроля за распространением коронавируса. Напомним, детские и спортивные площадки посещать до 30 апреля запрещено. Ограждением площадок занимаются товарищества собственников жилья, управляющие многоквартирными домами.

Ответственный должен будет устранить нарушение.

Ранее в Смольном рассказали, в каком районе чаще всего ловили нарушителей в парках и на площадках.

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