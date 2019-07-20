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Прокуратура нашла открытые детские площадки в Выборгском районе
Сегодня, 18:42
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nadezhda_sib

Прокуратура нашла открытые детские площадки в Выборгском районе

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Они должны были быть закрыты.

Прокуратура Выборгского района обнаружила детские площадки, которые были открыты. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура провела проверку в рамках профилактики и контроля за распространением коронавируса. Напомним, детские и спортивные площадки посещать до 30 апреля запрещено. Ограждением площадок занимаются товарищества собственников жилья, управляющие многоквартирными домами. 

Ответственный должен будет устранить нарушение. 

Ранее в Смольном рассказали, в каком районе чаще всего ловили нарушителей в парках и на площадках.

Фото: pixabay.com 

Теги: площадки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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