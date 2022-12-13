В этом году в Петербурге благоустроят 3 площадки для выгула и дрессировки собак

C 2019 года в Петербурге благоустроили 15 площадок для выгула и дрессировки собак. В 2023 году планируется благоустроить три площадки для выгула и дрессировки домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Одна из площадок будет находиться на Васильевском острове – у дома 91 по Среднему проспекту; вторая в Петроградском районе на пересечение переулка Нестерова и Зверинской улицы; третья – в Приморском районе у дома 28 по Яхтенной улице.
В 2022 году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды было благоустроено семь таких площадок – в Кировском, Красногвардейском, Петроградском, Петродворцовом, Пушкинском и Фрунзенском районах.
Ранее зоозащитница рассказала, что делать жителям Мурино, чтобы защитить животных от догхантера.
Фото: пресс-служба Смольного
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