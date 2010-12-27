Прокуратура нашла нарушения в Гатчинском крещении младенца

Церковнослужитель грубо обращался с малышом.

Общественный резонанс по поводу жестокого обращения с ребенком во время обряда крещения в Гатчине вынудил Прокуратуру провести проверку в Гатчинской епархии, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в августе этого года в церкви Покрова Божьей Матери в Гатчине. Священнослужитель агрессивно крестил младенца, применяя физическу силу и причиняя телесные повреждения. Священник продолжал грубо омывать младенца в чаше, хотя родители ребенка пытались забрать его из рук служителя.

Действия священника признали грубым нарушением прав несовершеннолетнего, предусмотренных международным правом, Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. Архиерею Гатчинской епархии внесли представление об устранении нарушений.

Ранее Piter.tv публиковал видео с того жестокого обряда.

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