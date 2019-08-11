Жительница Гатчины рассказала об "экстремальном" крещении ребенка

Видео из Мариенбургской церкви женщина разместила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Запись была размещена утром в воскресенье, 11 августа. В ней жительница Гатчины делится негативным опытом посещения местной церкви. На кадрах видно, как в ходе крещения игумен Фотий (Нечипоренко) жестоко обращается с обнаженным годовалым ребенком, отталкивая его родителей.

Отмечается, что крещение было платное и индивидуальное. После процедуры у ребенка были зафиксированы ссадины, ушибы и телесные повреждения. Родители малыша уже обратились в полицию.

Ранее Piter.TV сообщал, как Папа Римский добился изменения текста молитвы "Отче наш".

Видео: vk.com/missvikiss