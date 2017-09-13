Папа Римский добился изменения текста молитвы "Отче наш"

Папа заявил, что прежний текст производит впечатление, что Бог провоцирует людей на искушение.

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш". Новые слова появятся в третьем издании книги "Миссал", определяющей порядок проведения мессы.

Согласно новому толкованию, вместо слов "не введи на во искушение" будет читаться "не дай нам поддаться искушению". Ранее Папа заявил, что прежний вариант создает ощущение, как будто Бог призывает людей к искушению.

В РПЦ заявили, что не будут следовать примеру папы Франциска. Однако Православная церковь не видит в решении папы чего-то плохого.

Видео: YouTube / Шевченко Сергей