В суде рассмотрят дело петербуржца, напавшего на инвалида ради сумки с деньгами

Отобрать личную вещь у потерпевшего не дали полицейские.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина обвиняется в нападении с целью хищения чужого имущества.

Следствие считает, что минувшим летом злоумышленник напал на человека с особенностями физического развития на остановке у лесопарка "Новознаменка". Мужчина сбросил потерпевшего на землю, пытаясь отобрать у него сумку с личными вещами и деньгами. Остановить нападение помогли полицейские.

Уголовное дело рассмотрит Красносельский районный суд.

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