В Петербурге задержали безработного за драку на Богословском кладбище

Его оппонента увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне полиция Петербурга задержала 33-летнего безработного, который избил знакомого на Богословском кладбище. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в субботу, 3 октября. Медики скорой помощи забрали с Богословского кладбища пьяного молодого человека в тяжелом состоянии. Пострадавшего отвезли в больницу №3, где у него диагностировали ушиб мозга и субдуральное кровоизлияние. Мужчина рассказал, что подрался на кладбище, его оппонент сбежал.

Вторым участником потасовки оказался петербуржец, проживающий на Замшиной улице. Его поместили в изолятор временного содержания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее петербуржец сообщил об избиении за твиты с критикой "Достаевского".

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