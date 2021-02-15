Прокуратура начала проверку в доме на Асафьева, где жильцам установили разные тарифы

В многоквартирном доме – 12 подъездов, жители с первого по шестой подъезд платят по одним тарифам ЖКХ, а жители с седьмого по 12-й по абсолютно другим.

В Выборгском районе Петербурга прокуратура провела проверку ЖСК-1017. Под его ведомством находится жилой дом 12-1 на улице Асафьева, где у жильцов разная плата по ЖКХ, передают в пресс-службе прокуратуры 1 июля.

В многоквартирном доме – 12 подъездов, жители с первого по шестой подъезд платят по одним тарифам ЖКХ, а жители с седьмого по 12-й по абсолютно другим. Выяснилось, что причиной неравенства стал отказ некоторых жильцов принимать участие в общем собрании членов ЖСК, где решался вопрос об установлении тарифов на ЖКУ.

В итоге прокуратура по выявленным нарушениям внесла председателю ЖСК-1017 представление, рассмотрение поставлено прокуратурой на контроль.

Ранее коммунальные тарифы фактически выросли на 5% с 1 июля в Петербурге. Водоснабжение и водоотведение со второго полугодия этого года подорожало на 1,7%, теплоснабжение — на 3,6%, газоснабжение — на 3,2%, а электроэнергия — в среднем на 5%.

Фото: Piter.tv