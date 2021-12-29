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Прокуратура начала проверку после задержки более 30 рейсов в Пулково
Сегодня, 12:55
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Прокуратура начала проверку после задержки более 30 рейсов в Пулково

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Проверяется соблюдение прав пассажиров.

Северо-Западная региональная транспортная прокуратура начала проверку после задержки более 30 рейсов в аэропорту "Пулково". Об этом рассказали журналистам в пресс-службе надзорного ведомства. Известно, что накануне (31 декабря) из воздушной гавани Северной столицы не смогли вовремя вылететь пассажиры более 30 рейсов.

В первую очередь местных прокуроров будет интересовать соблюдение прав клиентов авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" на территории аэропорта. По результатам прокурорской проверки будут приняты меры реагирования при наличии оснований.

Напомним что в последний день 2021 года сотни туристов вынуждены были по несколько часов ждать свои самолёты. Задержки вылетов начались с раннего утра. Жители города жаловались на давку в помещении гавани и отсутствии информации по рейсам. В середине дня стало известно о задержке порядка 34 самолетов, выполняющих рейс различными авиаперевозчиками.

В Пулково стабилизировалась ситуация с рейсами.

Фото: Piter.tv
 

Теги: аэропорт, задержка рейса, прокуратура, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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