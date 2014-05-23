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Прокуратура начала проверку после смерти пожилой петербурженки в ледяной квартире
Сегодня, 11:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура начала проверку после смерти пожилой петербурженки в ледяной квартире

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По предварительной информации, вечером 3 декабря 76-летнюю женщину доставили в больницу с признаками переохлаждения.

Прокуратура Петроградского района организовала проверку обстоятельств смерти пожилой женщины на Зверинской улице. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. 

По предварительной информации, вечером 3 декабря 76-летнюю женщину доставили в больницу с признаками переохлаждения. Несмотря на усилия врачей, пенсионерка скончалась. 

Устанавливаются  обстоятельства происшествия, причины и условия, которые ему способствовали. Одновременно прокуратура даст оценку исполнению законов в жилищно-коммунальной сфере со стороны уполномоченных должностных лиц.

Фото: Piter.tv

Теги: зверинская улица, прокуратура
Категории: Лента новостей,

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