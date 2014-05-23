Прокуратура начала проверку после смерти пожилой петербурженки в ледяной квартире

По предварительной информации, вечером 3 декабря 76-летнюю женщину доставили в больницу с признаками переохлаждения.

Прокуратура Петроградского района организовала проверку обстоятельств смерти пожилой женщины на Зверинской улице. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительной информации, вечером 3 декабря 76-летнюю женщину доставили в больницу с признаками переохлаждения. Несмотря на усилия врачей, пенсионерка скончалась.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, причины и условия, которые ему способствовали. Одновременно прокуратура даст оценку исполнению законов в жилищно-коммунальной сфере со стороны уполномоченных должностных лиц.

Фото: Piter.tv