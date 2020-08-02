Прокуратура начала проверку после падения лепнины на голову прохожей в центре Петербурга

Напомним, что во вторник, 11 мая, в центре Петербурга откололась часть лепнины от фасада дома №8 на Малой Морской улице, которая упала на голову прохожей.
Инцидентом также заинтересовалась прокуратура Центрального района Петербурга. Которая намерена выяснить, соблюдаются ли пункты жилищного законодательства со стороны управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.
Установлено, что управление и обслуживание указанного дома осуществляет общество с ограниченной ответственностью "ЖКС №2 Центрального района".
Пресс-служба Прокуратуры Петербурга.
Также в планах оценить качество и уровень технического обслуживания фасада дома.
Ранее в ГАТИ рассказали, какие нарушения помогли выявить квадрокоптеры.
Фото: Невские новости
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