Прокуратура начала проверку после падения лепнины на голову прохожей в центре Петербурга

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, что во вторник, 11 мая, в центре Петербурга откололась часть лепнины от фасада дома №8 на Малой Морской улице, которая упала на голову прохожей.

Инцидентом также заинтересовалась прокуратура Центрального района Петербурга. Которая намерена выяснить, соблюдаются ли пункты жилищного законодательства со стороны управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

Установлено, что управление и обслуживание указанного дома осуществляет общество с ограниченной ответственностью "ЖКС №2 Центрального района". Пресс-служба Прокуратуры Петербурга.

Также в планах оценить качество и уровень технического обслуживания фасада дома.

Ранее в ГАТИ рассказали, какие нарушения помогли выявить квадрокоптеры.

Фото: Невские новости