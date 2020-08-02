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Прокуратура начала проверку после падения лепнины на голову прохожей в центре Петербурга
Сегодня, 17:40
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kraratau27

Прокуратура начала проверку после падения лепнины на голову прохожей в центре Петербурга

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По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, что во вторник, 11 мая, в центре Петербурга откололась часть лепнины от фасада дома №8 на Малой Морской улице, которая упала на голову прохожей

Инцидентом также заинтересовалась прокуратура Центрального района Петербурга. Которая намерена выяснить, соблюдаются ли пункты жилищного законодательства со стороны управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга. 

Установлено, что управление и обслуживание указанного дома осуществляет общество с ограниченной ответственностью "ЖКС №2 Центрального района". 

Пресс-служба Прокуратуры Петербурга. 

Также в планах оценить качество и уровень технического обслуживания фасада дома. 

Ранее в ГАТИ рассказали, какие нарушения помогли выявить квадрокоптеры. 

Фото: Невские новости 

Теги: малая морская, прокуратура петербурга, фасад дома
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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