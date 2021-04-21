В ГАТИ рассказали, какие нарушения помогли выявить квадрокоптеры

Инспекция следит за тем, соблюдаются ли правила благоустройства при проведении работ, а также за содержанием нежилых домов и конструкций.

Пресс-служба Государственной административно-технической инспекции рассказала о том, какие нарушения помогли выявить квадрокоптеры за прошедшие две недели. Технику использовали семь раз.

Собственник не отремонтировал фасад дома №80 на Обводном канале. В ненадлежащем состоянии находится кровля дома. Также же нарушение зафиксировали и в доме 9-11 по Звенигородской улице. На доме №10 по Уральской улице самовольно разместили кондиционеры на фасадах. В отношении владельцев зданий возбудили дела об административных правонарушениях.

Впервые дроны применили для проведения плановых проверок. Нарушения содержания зданий зафиксировали в РГПУ им. Герцена и ОАО "Ижорские заводы".

Также впервые применили дроны и для проведения плановых проверок. Зафиксировали нарушения содержания зданий РГПУ им. А.И.Герцена и ОАО "Ижорские заводы".

На проспекте Космонавтов и недалеко от Плесецкой улицы велись самовольные земляные работы с грубейшими нарушениями правил благоустройства.

Видео: пресс-служба ГАТИ