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Прокуратура начала проверку после избиения военнослужащего в Хабаровском крае

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Надзорное ведомство обратило внимание на ролик в соцсетях, на котором люди в военной форме бьют молодого человека.

Ведется проверка после избиения военнослужащего в Хабаровском крае. Об этом журналистам рассказали представители Главной военной прокуратуры России. Ранее по социальным сетям распространился ролик, на котором солдаты по очереди нападают на сослуживца. Предположительно, злоумышленниками стали выходцы из Дагестана.

По поручению заместителя генпрокурора РФ Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края.

пресс-служба ГВП

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Эксперты дадут оценку соблюдения российского законодательства в сфере воинской обязанности и военной службы. Для устранения нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото и видео: Telegram / Акула
 

Теги: армия, военные, избение, прокуратура, хабаровский край
Категории: Новости России, Тема дня, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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