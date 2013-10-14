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В сети опубликовали кадры жестокого избиения сослуживца людьми в армейской форме

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Молодой человек не отвечал агрессорам.

В сети появилось видео, на котором, предположительно, дагестанские солдаты избили сослуживца. Оно было опубликовано в Telegram-канале "Топор 18+" 8-го октября.

Судя по кадрам, двое неизвестных в форме сначала по очереди избивали мужчину, а затем начали оба бить его. Пострадавший в тот момент лежал на полу и не оказывал сопротивления. Один из агрессоров говорил о том, что их оппонент "кинул пацанов" и активно использовал нецензурную лексику. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что трое уроженцев Северного Кавказа избили молодого человека в московском метро. Пострадавший заступился за девушку.

Видео: Telegram / Акула

Теги: избиение, солдаты, сослуживец
Категории: Новости России, Лента новостей,

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