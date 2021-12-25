Трагедия произошла 24 декабря.

Прокуратура начала проверку по факту гибели двух мужчин в тире в Томске. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального надзорного ведомства. Накануне в учреждении "Полигон" были найдены тела двух человек. Специалисты дадут правовую оценку соблюдению правил безопасности при обращении с оружием. В МВД добавили, что на телах жертв зафиксированы огнестрельные ранения.

Будет дана оценка соблюдению администрацией организации, а также Центром лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии требований действующего законодательства. пресс-служба прокуратуры Томской области

Напомним, что 4 декабря в одном из тиров Советского района города Томска были обнаружены тела двух мужчин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В местных СМИ полагают, что один из посетителей выстрелил в инструктора.

Стрельба произошла в торговом центре в пригороде Чикаго.

Фото и видео: Telegram / 112, SHOT