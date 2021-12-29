Прокуратура начала проверку очереди из фур на границе с Финляндией из-за снегопада

На сегодняшний день ситуация стабилизировалась.

Во вторник, 1 февраля, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку из-за пробки с грузовиками на МАПП "Торфяновка" на границе России и Финляндии. Предположительно, причиной дорожного затора стал обильный снегопад, который принес в город циклон "Надя" в ночь на 30 января.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудники проверят соблюдение требований законодательства при функционировании и содержании пунктов пропуска через границу.

Прокуратура выяснила, что уборка дороги проходила при недостаточном количестве техники. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась.

Ранее мы писали, что "Мари" и "Надя" принесли в Петербург более 25 см снега. Ожидается, что осадки прекратятся в среду.

Фото: pexels



