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Прокуратура начала проверку очереди из фур на границе с Финляндией из-за снегопада
Сегодня, 20:46
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура начала проверку очереди из фур на границе с Финляндией из-за снегопада

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На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. 

Во вторник, 1 февраля, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку из-за пробки с грузовиками на МАПП "Торфяновка" на границе России и Финляндии. Предположительно, причиной дорожного затора стал обильный снегопад, который принес в город циклон "Надя" в ночь на 30 января. 

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудники проверят соблюдение требований законодательства при функционировании и содержании пунктов пропуска через границу.

Прокуратура выяснила, что уборка дороги проходила при недостаточном количестве техники. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. 

Ранее мы писали, что "Мари" и "Надя" принесли в Петербург более 25 см снега. Ожидается, что осадки прекратятся в среду. 

Фото: pexels


 

Теги: граница, снегопад, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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