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Прокуратура начала проверку по факту мусорных гор на Петергофском шоссе

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Собственника участка предстоит установить.

На Петергофском шоссе обнаружили несанкционированную свалку. Природоохранная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства 23 марта.

На участке у дома №90, корпус 8 литера Д лежали строительные отходы, отходы для разборки зданий, бытовой мусор. Они относятся к разным классам опасности. Высота горы составила 1,5 метра. 

На данный момент надзорное ведомство устанавливает собственника территории. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что прокуратура начала проверку на свалке на Штурманской улице. 

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: отходы, свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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