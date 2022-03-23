Прокуратура начала проверку по факту мусорных гор на Петергофском шоссе

Собственника участка предстоит установить.

На Петергофском шоссе обнаружили несанкционированную свалку. Природоохранная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства 23 марта.

На участке у дома №90, корпус 8 литера Д лежали строительные отходы, отходы для разборки зданий, бытовой мусор. Они относятся к разным классам опасности. Высота горы составила 1,5 метра.

На данный момент надзорное ведомство устанавливает собственника территории.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что прокуратура начала проверку на свалке на Штурманской улице.

Видео: прокуратура Петербурга