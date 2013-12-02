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Прокуратура начала проверку инцидента с взрывом самогонного аппарата в Колпино
Сегодня, 21:48
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Прокуратура начала проверку инцидента с взрывом самогонного аппарата в Колпино

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В результате инцидента пострадал ребенок.

В Колпинском районе прокуратура организовала проверку по факту взрыва самогонного аппарата. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура займется проверкой условий содержания ребенка и исполнение членами семьи обязанностей по его воспитанию. Кроме того, в ведомстве оценят правомерность использования оборудования для производства спиртосодержащей продукции. По факту проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как ранее сообщил Piter.tv, в квартире дома № 54 на Пролетарской улице около часа дня 21 марта взорвался самогонный аппарат. Хлопок услышали соседи. В числе пострадавших – ребенок трех лет. По данным пресс-службы ГУ МЧС, всего госпитализированы три человека – помимо ребенка, это двое мужчин.

Конструкции здания не были повреждены, но в двух комнатах квартиры было нарушено остекление.

Фото: Piter.tv 

Теги: взрыв, колпино, прокуратура, самогонный аппарат
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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