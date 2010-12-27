В Шушарах ликвидируют свалку

Свалку, которая занимает более 11,5 тысяч квадратных метров площади в Шушарах, будет ликвидирована. Такое решение принял Кировский районный суд после обращения природоохранного прокурора Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Владелец компании ООО "АТП Транс-строй" устроил несанкционированную свалку в Шушарах. Такое скопление мусора угрожает экологической ситуации района. На защиту населения встал природоохранный прокурор. Теперь владелец должен очистить всю загрязенную площадь. За исполнением будет следить природоохранная прокуратура.
Ранее в Купчино обнаружили новую мусорную свалку.
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