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В Купчино обнаружили новую мусорную свалку
Сегодня, 11:18
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TretyakovaS
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В Купчино обнаружили новую мусорную свалку

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Грузовики с отходами заезжают со стороны Купчинской улицы.

Жители Купчино уже почти привыкли к постоянному неприятному запаху на улице. Как ранее сообщали интернет-пользователи, виной всему свалка, которая находится неподалеку от 16-го роддома. Утром 25 августа в группе "Новости Купчино" была опубликована запись о том, что есть еще один виновник "торжества".

Новую свалку обнаружили также на Малой Балканской улице. Грузовики с отходами заезжают со стороны Купчинской улицы. Интернет-пользователи поделились фотографиями с места событий. 

Местные жители отмечают, что запах в Купчино стал усиливаться с наступлением жарких дней. По предварительным данным, он появился в начале августа. 

Фото: ВКонтакте/Новости Купчино

Теги: купчино , новости петербурга , новости спб , свалка в купчино
Категории: Новости СПб Картина дня

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