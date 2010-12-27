В Купчино обнаружили новую мусорную свалку

Грузовики с отходами заезжают со стороны Купчинской улицы.

Жители Купчино уже почти привыкли к постоянному неприятному запаху на улице. Как ранее сообщали интернет-пользователи, виной всему свалка, которая находится неподалеку от 16-го роддома. Утром 25 августа в группе "Новости Купчино" была опубликована запись о том, что есть еще один виновник "торжества".

Новую свалку обнаружили также на Малой Балканской улице. Грузовики с отходами заезжают со стороны Купчинской улицы. Интернет-пользователи поделились фотографиями с места событий.

Местные жители отмечают, что запах в Купчино стал усиливаться с наступлением жарких дней. По предварительным данным, он появился в начале августа.

Фото: ВКонтакте/Новости Купчино