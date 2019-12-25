Прокуратура города отметила 80-летие

Власти города поздравили прокуратуру Петербурга с юбилеем: ведомству исполнилось 80 лет.
Губернатор отметил, что прокуратура создалась до войны в 1940 году, часть сотрудников пополнила ряды Красной Армии. В их честь установили памятник. Также градоначальник поручил создать в Музее обороны и блокады Ленинграда экспозицию, посвященную ленинградским прокурорам.
Сейчас в ведомстве работают почти 1000 человек.
Ранее мы сообщали, что Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца.
Фото: pixabay
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