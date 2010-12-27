Прокуратура добивается закрытия сайта, торгующего фальшивыми больничными

Ресурс не является медицинским.

Прокуратура Приморского района обнаружила на просторах интернета сайт, торгующий листками нетрудоспособности, сообщает пресс-служба ведомства. Проверка выявила, что сайт mio-med.su не имеет никакого отношения к медицинским организациям Петербурга. Его администратор проживает в Москве.

На сайте в свободном доступе можно "за час" приобрести фальшивые больничные. Незаконное приобретение официальных документов, освобождающих от обязанностей, является преступлением. Поэтому прокуратура подала иск в суд о закрытии сайта.

Ранее Piter.tv рассказывали, что бывший сотрудник ледокола "Красин" бьет тревогу об аварийном состоянии музея.

Фото: Piter.tv; mio-med.su