Бывший сотрудник ледокола "Красин" бьет тревогу об аварийном состоянии музея

Сергей Сычев уверяет, что капитальный ремонт на ледоколе не проводили с 1972 года, что может иметь трагические последствия. На обвинения ответила дирекция музея.

Ледокол "Красин" представляет техногенную опасность в центре Петербурга. Так утверждает бывший сотрудник судна Сергей Сычев. Он служил механиком на "Красине" с 1990 по 1994 и с 2009 по 2013 годы. Сергей считает, что на ледоколе опасно находиться из-за аварийного состояния. Мужчина уверяет, что капитальный ремонт на судне не проводили с 1972 года.

Корабль аварийный, долгая эксплуатация, понятно, что корабль имеет свойство коррозироваться. Существует там сквозная коррозия палуб, переборок, цистерны не зачищены от топлива. Это еще то топливо, которое осталось с 90-х годов. При многократном превышении сроков эксплуатации оборудования существует реальная возможность короткого замыкания и возгорания Сергей Сычев, бывший механик ледокола "Красин"

Это кадры ледокола изнутри, которые Сергей сделал, когда работал на судне. В его архиве хранятся фотографии, документы, газетные вырезки и письма, связанные с "Красиным". Каждый год он отправляет запросы в соответствующие органы. В этом году обращения были направлены в том числе в Роспотребнадзор.

По его мнению, на ледоколе не должен располагаться музей, так как он находится в отстое, а не на вечной стоянке. Сычев считает, что Морской регистр незаконно ежегодно выдает документы о состоянии ледокола. Так как "Красин" не является действующим ледоколом, а 90 процентов оборудования на нем не работает.

По всем документам "Красин" находится в отстое. Что такое отстой, это особый режим его содержания, судно выведено из эксплуатации, опечатаны помещения, оборудование законсервировано, здесь 90 процентов оборудования не работает. И никаких посещений в этом режиме не должно быть Сергей Сычев, бывший механик ледокола "Красин"

У директора музея "Красин" Ирины Стонт другое мнение о состоянии ледокола. Она уверена — опасности для посетителей нет, судно находится в удовлетворительном состоянии. Об этом свидетельствуют документы от органов, которые осуществляют проверки на судне.

Сквозной коррозии здесь быть не может, сквозная коррозия говорит о том, что корабль будет заполнен водой. Если бы так было, мы бы здесь не стояли, вы видите здесь посетителей, которые находятся на борту. Если бы даже такое случилось, то ни одна из служб, которая каждый год приходится с проверками, а это Морской регистр, Роспотребнадзор, инспекция морского порта, никогда бы не выдала нам те свидетельства, которые мы имеем Ирина Стонт, директор музея

По словам директора филиала, ледокол в 2014 году прошел доковые работы на Морском заводе в Кронштадте. Была проведена зачистка и покраска корпуса и замена частей палубы, чтобы избежать коррозии. В остальное время за судном следит экипаж в составе 18 человек, среди них старший механик, который пришел на судно около месяца назад.

Ледоколы всегда в отличие от транспортных судов, где достаточно тонкий борт, строились с толщиной корпуса. Ледокол проходит освидетельствование регистра, производятся замены толщин корпуса и если бы было что-то не соответствовало, нас бы регистр не пропустил. Небольшие текущие проблемы, которые есть на каждом судне в процессе эксплуатации происходят, но все это успешно решается экипажем 02:05 Андрей Есипов, старший механик

Ледокол "Красин" с 2004 года является филиалом Музея Мирового океана, расположенного в Калининграде. На ледоколе ежедневно проводят групповые экскурсии под строгим наблюдением сотрудников. Экскурсовод рассказывает об истории "Красина", исследованиях Арктики и жизни полярных мореплавателей. Посетителям показывают столетнюю палубу, каюту капитана научной экспедиции, рулевую и штурманскую рубку. По выходным разрешен вход в машинное отделение, где можно узнать о работе паровых машин.

На жалобу бывшего сотрудника ответила генеральный директор музея Светлана Сивкова. По ее данным, после увольнения у бывшего механика могут быть личные причины для обвинений.

Он просто затаил обиду. Он вообще считает, что благодаря ему "Красин" спасен. Есть такие люди, их очень много в Петербурге и Москве. Сейчас нет такого человека, который бы не спас "Красин". Он затаил обиду и размещает в соцсетях, а мы, вместо того, чтобы работать, тратим время и рассказываем вам о том, какое количество организаций следит за безопасностью "Красина" Светлана Сивкова, гендиректор Музея Мирового океана

По словам директора филиала, ледокол ежегодно проходит проверки Российского морского регистра судоходства. Кроме того, "Красин" является объектом культурного наследия, за ним следит КГИОП. Руководство отмечает, что все проблемы на ледоколе — не критичны и решаемы. Например, в ближайшее время на судне планируют заменить деревянный настил на палубе.

Фото и видео: Piter.tv