Все суда у Музея Мирового океана дадут торжественный гудок в день Победы

Акция пройдет в филиалах музея в Петербурге и Калининграде.

Петербургский ледокол "Красин" и корабли музейного флота в Калининграде почтут память погибших в Великую Отечественную войну длинным торжественным гудком. Акция пройдет 9 мая на суднах Музея Мирового океана: калининградские прогудят в полдень,петербургский – в 13.00, сообщили в пресс-службе музея.

В музее пригласили присоединиться к гудку Победы и автомобилистов, которые будут в этот день на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге или на набережной Петра Великого в Калининграде. Живущие неподалеку люди, отметили в музее, могут выйти на балконы квартир или на улицу рядом с домом с портретами родных аналогично акции "Бессмертный полк". Также в течении всего дня Победы на музейных кораблях будут звучать военные песни и знаменитое объявление о Победе, записанное голосом Юрия Левитана.

Ранее мы рассказывали, что Розенбаум даст онлайн-концерт в День Победы.

Фото: Piter.TV