Розенбаум даст онлайн-концерт в День Победы

Он состоится в "Инстаграм"-аккаунте певца.

Александр Розенбаум на своей странице в "Инстаграме" сообщил о планах провести онлайн-концерт "Своих не бросаем!".

Изначально концерт должен был состоятся 9 мая в БКЗ "Октябрьский", однако он был отменен из-за коронавируса. Артист решил не расстраивать поклонников и выступить онлайн. Начало концерта - 9 мая в 19:00.

Ранее мы сообщали, что в "Севкабеле" пройдет онлайн-экскурсия по 3D панораме.

Фото: "ВКонтакте" / Александр Розенбаум