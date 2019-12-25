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Розенбаум даст онлайн-концерт в День Победы
Сегодня, 22:42
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arteliseev

Розенбаум даст онлайн-концерт в День Победы

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Он состоится в "Инстаграм"-аккаунте певца.

Александр Розенбаум на своей странице в "Инстаграме" сообщил о планах провести онлайн-концерт "Своих не бросаем!". 

Изначально концерт должен был состоятся 9 мая в БКЗ "Октябрьский", однако он был отменен из-за коронавируса. Артист решил не расстраивать поклонников и выступить онлайн. Начало концерта -  9 мая в 19:00.

Ранее мы сообщали, что в "Севкабеле" пройдет онлайн-экскурсия по 3D панораме.

Фото: "ВКонтакте" / Александр Розенбаум

Теги: карантин, концерт, коронавирус, онлайн
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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