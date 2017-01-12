На борту ледокола"Красин" откроется интерактивная выставка

Выставка "Территория смелых. Год на полярной станции" продлится до конца октября 2021 года.

Со следующего четверга, 29 июля, на борту ледокола "Красин" начнет свою работу новая интерактивная выставка "Территория смелых. Год на полярной станции". Об этом сообщила пресс-служба комитета по делам Арктики.

Экспозицию создал коллектив архангельского Северного морского музея при поддержке АНО "Центр "Арктические инициативы". Выставка покажет полярную станцию и несколько эпизодов долгой зимовки полярников в далекие 1950-1960 годы. В отдельных зонах воссоздан свой интерьер, представляющий станцию в миниатюре. Все было изготовлено согласно "Наставлению гидрометеорологическим станциям и постам" 1956 года и реконструировано по воспоминаниям полярников.

Посетители ледокола смогут по-настоящему почувствовать себя полярником: снять показания метеоприборов и составить свой прогноз, понять устройство радиостанции, а также сфотографироваться на память на фоне арктической фауны и дрейфующих льдов.

Выставка проработает до конца октября.

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Фото: Википедия