На борту ледокола"Красин" откроется интерактивная выставка

Со следующего четверга, 29 июля, на борту ледокола "Красин" начнет свою работу новая интерактивная выставка "Территория смелых. Год на полярной станции". Об этом сообщила пресс-служба комитета по делам Арктики.
Экспозицию создал коллектив архангельского Северного морского музея при поддержке АНО "Центр "Арктические инициативы". Выставка покажет полярную станцию и несколько эпизодов долгой зимовки полярников в далекие 1950-1960 годы. В отдельных зонах воссоздан свой интерьер, представляющий станцию в миниатюре. Все было изготовлено согласно "Наставлению гидрометеорологическим станциям и постам" 1956 года и реконструировано по воспоминаниям полярников.
Посетители ледокола смогут по-настоящему почувствовать себя полярником: снять показания метеоприборов и составить свой прогноз, понять устройство радиостанции, а также сфотографироваться на память на фоне арктической фауны и дрейфующих льдов.
Выставка проработает до конца октября.
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Фото: Википедия
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