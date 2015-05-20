Прокуратура Петербурга добивается нормальной работы лифтов

Петербургская прокуратура добивается устранения нарушений в работе лифтов.

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в жилых домах на улице Корнея Чуковского и Муринской дороге лифты находятся в ненадлежащем состоянии и работают с перебоями. Соответствующая эксплуатация лифтового оборудования надлежащим образом не организована, что создает угрозу безопасности жильцов.

В связи с этим прокуратура внесла представление ООО "Жилкомсервис № 1 Пушкинского района".

Ранее сообщалось, что двое мужчин пострадали при падении лифта на Циокловского.

Фото: Piter.TV