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Прокуратура добивается сноса незаконно возведенной террасы на Морской набережной
Сегодня, 10:36
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himif

Прокуратура добивается сноса незаконно возведенной террасы на Морской набережной

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Добровольно демонтировать постройку собственник отказался.

Петербургская прокуратура намерена добиться сноса самовольно возведенной закрытой террасы в доме №9 по Морской набережной. Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующий иск уже поддержал районный суд.

Известно, что собственнику постройки придется демонтировать ее принудительно, поскольку сделать это добровольно хозяин террасы отказался. Исполнительный лист прокуратура предъявила судебным приставам.

Ранее мы рассказывали, что на Пулковском шоссе в Петербурге построят новый детсад.

Фото: pixabay

Теги: незаконная постройка, прокуратура, снос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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