Прокуратура добивается ликвидации несанкционированной свалки на улице Тельмана

Уже подан иск в суд.

Природоохранная прокуратура Петербурга добивается ликвидации крупной несанкционированной свалки, найденной в районе дома №18 по улице Тельмана. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что мусорная куча состоит из отходов производства и потребления. Прокуратура предъявила иск в Невский районный суд к местной администрации, чтобы та организовала работы по ликвидации свалки. Заявление поступило в суд 16 ноября, ведомство контролирует процесс решения проблемы.

Ранее мы писали, что за неделю ГАТИ оштрафовала почти два десятка организаций на 15 млн рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры