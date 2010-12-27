Прокуратура защитит инвалида с затопленной соседями квартирой

Органы будут требовать от соседей возмещения ущерба от потопа.

Прокуратура Невского района намерена защитить инвалида 2 группы, чью квартиру затопили соседи в январе прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба структуры.

Прокурор обратился в суд с иском к жильцам квартиры этажом выше, он потребует возместить ущерб после потопа. Расценки на требуемый ремонт оцениваются в сумму более 150 тысяч рублей. Добровольно возмещать ущерб соседи не захотели.

Невский районный суд удовлетворил иск, оставив апелляционную жалобу затопивших инвалида жильцов без удовлетворения. Дело будет контролировать местная прокуратура.

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