Прокуратура добилась для пожилой петербурженки забытой выплаты к годовщине Победы в ВОв

В Пенсионном фонде подтвердили, что женщина относится к категории "Труженик тыла"

Петербургская прокуратура добилась для 84-летней пенсионерки забытой выплаты к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказали в пресс-службе ведомства, ветерану не выплатили положенные средства.

Органы Пенсионного Фонда России подтвердили, что женщина относится к категории "Труженик тыла" и имеет право на получение выплаты в 50 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры ПФР обязался выплатить пенсионерке деньги, ведомство проконтролирует перечисление выплаты

Ранее мы рассказывали, что более тысячи работников соцсферы получили выплаты за работу в период пандемии.

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