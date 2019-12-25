Более тысячи работников соцсферы получили выплаты за работу в период пандемии

Всего выплатить деньги должны 4675 людям.

Более тысячи работников социальной сферы в Петербурге получили выплаты за труд в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Эргашева 25 августа.

Допподержку уже оказали 1030 специалистам из данной сферы, каждый человек получал 10 тысяч рублей в месяц. Всего выплаты получат порядка 4675 человек, работающих в социальных службах. На эти цели город выделил из резервного фонда свыше 140 млн рублей.

Отмечается, что выплаты предусмотрены также для психологов и педагогов, медсестрам, специалистам по реабилитационной работе, оказывающих срочные и на дому соцуслуги с 1 апреля по 30 июня.

Ранее мы писали, что петербургские власти выделили 120 млн рублей на съемки 10 фильмов.

Фото: Piter.TV