Прокуратура добилась выплаты зарплат почти на 18 млн рублей

Руководство предприятия задолжало 294 сотрудникам зарплаты за два месяца.

Прокуратура Московского района Петербурга помогла почти трем сотням сотрудников предприятия "Ленгипроинжпроект" получить задержанные зарплаты. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 1 августа.

Как выяснилось, руководство задолжало 294 работникам зарплаты на общую сумму свыше 17,9 миллионов рублей за прошедшие май и июнь. Прокуратура внесла в адрес начальства предприятия представление, а также возбудила административное дело о невыплате зарплаты. В настоящий момент задолженность перед всеми сотрудниками погашена.

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