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Прокуратура добилась выплаты зарплат почти на 18 млн рублей
Сегодня, 16:27
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himif

Прокуратура добилась выплаты зарплат почти на 18 млн рублей

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Руководство предприятия задолжало 294 сотрудникам зарплаты за два месяца.

Прокуратура Московского района Петербурга помогла почти трем сотням сотрудников предприятия "Ленгипроинжпроект" получить задержанные зарплаты. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 1 августа.

Как выяснилось, руководство задолжало 294 работникам зарплаты на общую сумму свыше 17,9 миллионов рублей за прошедшие май и июнь. Прокуратура внесла в адрес начальства предприятия представление, а также возбудила административное дело о невыплате зарплаты. В настоящий момент задолженность перед всеми сотрудниками погашена.

Ранее мы писали, что с должника по алиментам взыскали более 950 тысяч рублей для сына-подростка. 

Фото: pixabay

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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