Прокуратура борется за выплату компенсации для пострадавшей от наезда авто девочки

Водитель не пытался помочь пострадавшей, хотя суд признал его виновником ДТП.

Прокуратура Петроградского района борется за взыскание с автомобилиста компенсации морального вреда: водитель наехал на несовершеннолетнюю девочку на Большом проспекте П.С. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Установлено, что житель Калининского района проехал перекресток на красный сигнал светофора и не уступил ребенку дорогу. В результате наезда девочке причинен легкий вред здоровью. Районный суд признал водителя виновником случившегося и назначил ему штраф, но прокуратура выяснила, что водитель не пытался извиниться перед пострадавшей и ее родителями или помочь ей. Между тем, здоровье девочки до настоящего времени не восстановилось, автомобилист причинил ребенку физические и нравственные страдания.

Прокуратура направила в суд иск в защиту девочки, ход рассмотрения заявления о взыскании компенсации будет на контроле у ведомства.

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