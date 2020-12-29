Подросток угнал каршеринговое авто и попал на нем в ДТП на Харченко

Мальчик воспользовался невнимательностью предыдущего водителя.

Еще 16 января в полицию Петербурга обратился 26-летний мужчина, рассказавший об исчезновении каршерингового автомобиля с парковки у дома №89 по Полюстровскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Угнанный неизвестным "Фольксваген Поло" обнаружили вечером того же дня на улице Харченко: арендованное авто попало в ДТП, но водитель с места аварии сбежал. По данному факту в полиции возбудили дело о неправомерном завладении транспортным средством. Несколькими днями позже, 20 января, на Кондратьевском проспекте поймали 15-летнего юношу, изобличенного в угоне машины. Как выяснилось, подросток воспользовался невнимательностью водителя, который забыл закрыть каршеринговый автомобиль, и решил покататься на иномарке. Избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним.

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Фото: piхabay