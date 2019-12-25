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Прокуратура Выборга выявила нарушения в использовании канализации магазином "Карусель"
Сегодня, 17:03
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lizapoluda

Прокуратура Выборга выявила нарушения в использовании канализации магазином "Карусель"

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Решается вопрос об оформлении административного протокола.

Сотрудники Выборгской прокуратуры проверили работу ООО "Красноборское", которое обслуживает водоснабжение городского гипермаркета "Карусель".  В результате были выявлены нарушения экологического законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Комиссия провела беседу с гендиректором компании. Возможно возбуждение административного правонарушения по части требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение.

Ранее мы рассказали о том, что парки и скверы Выборга обработали от клещей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Выборга

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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