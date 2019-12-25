Прокуратура Выборга выявила нарушения в использовании канализации магазином "Карусель"

Решается вопрос об оформлении административного протокола.

Сотрудники Выборгской прокуратуры проверили работу ООО "Красноборское", которое обслуживает водоснабжение городского гипермаркета "Карусель". В результате были выявлены нарушения экологического законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Комиссия провела беседу с гендиректором компании. Возможно возбуждение административного правонарушения по части требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение.

Ранее мы рассказали о том, что парки и скверы Выборга обработали от клещей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Выборга