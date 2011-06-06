Прокуратура Петродворцового района провела встречу с пожилыми гражданами

Во время встречи собравшимся были приведены реальные случаи, когда пенсионеры становились жертвами обманщиков, теряя большие суммы денег.

Прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга провела профилактическое мероприятие для пожилых граждан, направленное на повышение осведомленности о мошеннических действиях, связанных с информационными технологиями. Информация предоставлена пресс-службой надзорного органа.

Прокурор района Дмитрий Кутыев детально осветил аудитории наиболее распространенные схемы обмана, обратив особое внимание пенсионеров на осторожность при получении звонков и сообщений, предлагающих перечислить денежные средства или передать персональные сведения.

Во время встречи собравшимся были приведены реальные случаи, когда пенсионеры становились жертвами обманщиков, теряя большие суммы денег. Прокурором отдельно рассмотрены методы общения мошенников, используемые ими приёмы убеждения и манипуляций.

Дмитрий Кутыев уделил внимание вопросам слушателей, разъяснив интересующие моменты, и передал каждому присутствующему информативные брошюры и рекомендации, направленные на предотвращение случаев мошенничества.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская пенсионерка разоблачила "спасителей сбережений" и помогла задержать мошенников.

Фото: Прокуратура Петербурга