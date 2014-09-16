Прокуратура Петербурга занялась делом о падении лифта на Циолковского

Петербургская прокуратура поставила на контроль проведение проверки по факту падения лифта в торговом центре.

В торговом центре на улице Циолковского в доме №9 произошло падение лифта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, двое рабочих в грузовом лифте перевозили металлические конструкции, в результате обрыва троса произошло падение лифта. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин происшествия.

Ранее сообщалось, что двое мужчин пострадали при падении лифта на Циокловского.

Фото: прокуратура Петербурга