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Прокуратура Петербурга займется спортклубом, где школьник получил травмы после падения с каната
Сегодня, 14:12
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Прокуратура Петербурга займется спортклубом, где школьник получил травмы после падения с каната

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Мальчик попал в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и переломы стенок орбит.

В субботу, 27 ноября, из детской городской больницы № 19 пришла телефонограмма, в которой говорилось, что 12-летний мальчик получил серьезные телесные повреждения при падении с каната. Инцидент произошел в спортивном клубе на Пятилеток, 12. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.  У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и переломы стенок орбит. 

Сейчас следствие выясняет причины случившегося. Прокуратура Петербурга проверит комплекс "Витязь". 

Ранее на Piter.tv сообщили, что прокуратура Петербурга помогла ветерану ВОВ получить квартиру.

Фото: Pexels

Теги: падение с каната, пострадал ребенок, прокуратура, скорая, спортклуб на пятилеток
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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