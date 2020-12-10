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Прокуратура Петербурга заинтересовалась подробностями пожара на Магнитогорской
Сегодня, 15:32
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Прокуратура Петербурга заинтересовалась подробностями пожара на Магнитогорской

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Проводится проверка.

Прокуратура Петербурга заинтересовалась подробностями пожара на Магнитогорской улице – в цехе по производству медицинского оборудования. По факту произошедшего проведут проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре выяснят, как ответственные лица соблюдают законодательство о пожарной безопасности. В случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

В ликвидации возгорания участвовали 27 спасателей и шесть единиц спецтехники МЧС. 

При осмотре помещений в сгоревшем комбинате, расположенном на Магниторогской улице, пожарные нашли тело погибшего мужчины. Возможной причиной пожара является короткое замыкание. 

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, пожар, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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