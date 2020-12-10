Проводится проверка.

Прокуратура Петербурга заинтересовалась подробностями пожара на Магнитогорской улице – в цехе по производству медицинского оборудования. По факту произошедшего проведут проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре выяснят, как ответственные лица соблюдают законодательство о пожарной безопасности. В случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

В ликвидации возгорания участвовали 27 спасателей и шесть единиц спецтехники МЧС.

При осмотре помещений в сгоревшем комбинате, расположенном на Магниторогской улице, пожарные нашли тело погибшего мужчины. Возможной причиной пожара является короткое замыкание.

Фото: Piter.tv