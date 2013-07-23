На Охтинском комбинате по время пожара погиб мужчина

Причина возгорания пока неизвестна. Предполагается, что в здании произошло короткое замыкание.

При осмотре помещений в сгоревшем комбинате пожарные нашли тело погибшего мужчины. Об этом сообщил телеканал "78.ru".

Возможной причиной пожара является короткое замыкание.

По информации телеканала, один из сотрудников организации забыл выключить свет в рабочем помещении и попросил об этом знакомого. Тот решил остаться на время на работе и выпить.

В экстренных службах сообщили, что в сгоревшем здании нашли шесть бочек по 200 литров и 50 канистр по 5 литров со спиртом.

Ранее в Piter.tv сообщалось, что на улице Димитрова горели три "Мерседеса" и "Киа".

Фото: Piter.tv