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На Охтинском комбинате по время пожара погиб мужчина
Сегодня, 17:49
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kraratau27

На Охтинском комбинате по время пожара погиб мужчина

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Причина возгорания пока неизвестна. Предполагается, что в здании произошло короткое замыкание.

При осмотре помещений в сгоревшем комбинате пожарные нашли тело погибшего мужчины. Об этом сообщил телеканал "78.ru". 

Возможной причиной пожара является короткое замыкание. 

По информации телеканала, один из сотрудников организации забыл выключить свет в рабочем помещении и попросил об этом знакомого. Тот решил остаться на время на работе и выпить.

В экстренных службах сообщили, что в сгоревшем здании нашли шесть бочек по 200 литров и 50 канистр по 5 литров со спиртом. 

Ранее в Piter.tv сообщалось, что на улице Димитрова горели три "Мерседеса" и "Киа". 

Фото: Piter.tv

 

Теги: гибель, охтинский комбинат, петербург, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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