Петербургская прокуратура вступилась за бизнесмена-нарушителя

В ведомстве посчитали, что дорожные инспекторы переборщили с наказанием.

Прокуратура Красногвардейского района встала на защиту индивидуального предпринимателя, впервые нарушившего правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, дорожные инспекторы выписали бизнесмену штрафов на 45 тысяч рублей и не учли требования закона, согласно которому к представителям малого и среднего бизнеса административная ответственность применялась по особым условиям. Если предприниматели ранее не привлекались к административной ответственности, а совершенные правонарушения не причинили никому вреда или не стали угрозой причинения вреда, то наказание должно было ограничиться лишь предупреждением, а не штрафами.

Прокуратура сочла вынесенное ОГИБДД наказание незаконным и выразила протест с требованием заменить штрафы на предупреждение.

По пожеланиям петербуржцев: в городе изменили маршрут сразу трёх "коммерческих" автобусов.

Фото: Piter.TV