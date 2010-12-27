По пожеланиям петербуржцев: в городе изменили маршрут сразу трёх "коммерческих" автобусов

Изменения были проработаны с учётом пожеланий жителей Василеостровского, Фрунзенского, Невского и Колпинского районов.

В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что по пожеланиям петербуржцев в Петербурге изменили маршрут сразу трёх "коммерческих" автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

Отмечается, что перевозчик проработал изменения с учётом пожеланий жителей Василеостровского, Фрунзенского, Невского и Колпинского районов.

Так, Маршрут автобуса № 56 продлён от Ивановской ул. через Володарский мост, Народную ул. до торгового комплекса "МЕГА Дыбенко". Маршрут автобуса № 100 изменён с организацией заезда на Морскую набережную (к жилым кварталам на намывных территориях). А Маршрут автобуса № 326 изменён на территории Колпино с организацией заезда на ул. Веры Слуцкой и бульвар Трудящихся.

Ранее мы сообщали о том, что новая рабочая неделя в Петербурге началась с эвакуаций.

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"