Новая рабочая неделя в Петербурге началась с эвакуаций

На выход заторопились районные суды и вузы.

В Петербург пришел 13-й день эвакуаций. После двух выходных анонимные минеры снова взялись беспокоить городские учреждения, об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов города.

Первыми на выход по традиции отправились районные суды – Петродворцовый, Сестрорецкий, Куйбышевский. Также сегодня в поле зрения анонимов оказался ряд вузов, эвакуироваться могут СПбГУ, СПбГИК, ВШЭ и еще девять университетов. Сегодня электронное сообщение минеров осталось без требований.

Ранее мы писали, что одиннадцатый день минирований выгнал на улицу почти 15 тысяч петербуржцев.

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