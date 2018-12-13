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Прокуратура Петербурга выявила нарушения у нескольких крупных компаний
Сегодня, 11:11
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arteliseev

Прокуратура Петербурга выявила нарушения у нескольких крупных компаний

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В сточных водах у девяти предприятий превышено содержание токсичных веществ.

Как сообщила пресс-служба городской прокуратуры, поступила информация от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" о превышении показателей вредных веществ в сточных водах девяти компаний в Невском районе. Специалистами были найдены токсичные цинк, железо и нефтепродукты.

В список вошли ООО "Бикар-Авто", ЗАО "Зеркальная фабрика", ООО "Барс-2", АО "Невская косметика", ООО "Лента" и еще четыре организации. 

Прокуратура в Невском районе провела проверку. По ее итогам от компаний потребовали устранить нарушения.

Решается вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности.

Ранее Piter.TV сообщал о том, как петербуржцу начисляли плату за несуществующий мусоропровод.

Фото: Pixabay

 

Теги: петербург, проверка, прокуратура, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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