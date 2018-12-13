Петербуржцу начисляли плату за несуществующий мусоропровод

Мужчина пять лет платил за то, чего не существует.

В Выборгском районе Петербурга прокуратура выявила нарушения в начислении коммунальных услуг за несуществующий мусоропровод. С жалобой на местный жилкомсервис обратился местный житель. Он объяснил, что регулярно получает квитанции за очистку мусоропровода. На самом деле в здании на проспекте Культуры его нет. С 2014 года мужчине приходилось отдавать денежные средства за "призрачный объект".

В адрес инстанции поступило постановление об устранении выявленных проблем. Должностные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Мать и дитя" приостановили строительство больницы в Петербурге из-за путаницы в бумагах.

Фото: Piter.tv