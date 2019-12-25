Прокуратура Петербурга требует запретить сайт с видео издевательств над животными

Сайт с видео, содержащими сцены насилия, нашли в прокуратуре Кировского района.

Во вторник, 10 августа, в пресс-службе петербургской прокуратуры сообщили, что сотрудники ведомства Кировского района обнаружили в сети сайт с видеозаписями со сценами насилия.

На кадрах изображены издевательства и убийства животных, ко всему прочему, доступ к странице свободный, зайти на нее может любой пользователь интернета.

В прокуратуре напомнили, что за насилие над животными может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. Материалы направили в суд с требованием запретить сайт.

Ранее мы писали, что прокуратура Петербурга потребовала заблокировать 9 сайтов по продаже дипломов.

Фото: pexels