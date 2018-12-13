Прокуратура Петербурга требует возместить ущерб блокаднице

86-летняя участница Великой Отечественной войны указала на протечки в своей квартире.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга, 16 апреля стало известно об обращении блокадницы, живущей в Адмиралтейском районе.

Инвалид и ветеран пожаловалась в компетентные органы на запущенное содержание квартиры ее соседей по дому. Прокурорская проверка показала, что из-за соседей сверху, у женщины в квартире регулярно появлялись протечки.

Прокуратура Адмиралтейского района обратилась в суд для защиты прав женщины. Сторона истицы требует выплаты материального ущерба за причиненный вред имуществу от протечек согласно расчету управляющей компании.

Ранее Piter.TV сообщал о результатах прокурорской проверки здания "Флигеля" на Расстанной улице.